Bia Haddad entra em quadra daqui a pouco

A brasileira Bia Haddad compete na noite desta sexta-feira (18) pela terceira rodada do Australian Open em jogo contra a tenista russa Veronika Kudermetova, este que será o quinto duelo entre as atletas.

Bia enfrenta sua terceira partida no torneio após uma vitória suada contra a argentina Julia Riera, ainda na primeira rodada, e ganhar contra a russa Erika Andreeva na fase anterior em uma partida mais tranquila.

O objetivo da tenista brasileira é a vitória nesta partida, garantindo que ela chegue às oitavas de final e conquiste o melhor resultado da carreira no Grand Slam e a melhor campanha de um atleta brasileiro no Australian Open.

O jogo começa às 23h30 no horário de Mato Grosso do Sul, mas pode atrasar caso haja contratempos, como chuva, já que a quadra é aberta, e partidas anteriores demorarem mais que o esperado.

Quem quiser acompanhar o jogo pode estar assistindo a transmissão ao vivo no canal ESPN, disponível em TV por assinatura, ou através da plataforma de streaming Disney+. Para quem acompanha o campeonato diretamente da Austrália, o jogo acontece na 1573 Arena, em Melbourne.

