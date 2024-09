Bia Haddad vence irmãs Kudermetova em rodada dupla e vai à final em Seul

Beatriz Haddad Maia teve de passar por uma rodada dupla de jogos no WTA 500 de Seul. Por causa da chuva na sexta-feira (20), a partida da brasileira contra Polina Kudermetova, válida pelas quartas de final, foi adiada para este sábado (21). A número 1 do Brasil e 17 do mundo atropelou a russa, de 21 anos - parciais de 6/2 e 6/1 em 1h18min de jogo.

Poucas horas depois, Bia voltou à quadra na Coreia do Sul para a semifinal contra Veronika Kudermetova, irmã mais velha de Polina. Novamente a brasileira venceu em sets diretos - duplo 6/4 em 1h48min - e avançou à final do torneio.

Cabeça de chave número 3 em Seul, Bia vai encarar na decisão mais uma russa. Daria Kastkina é a primeira cabeça de chave e a 13ª do ranking mundial. A brasileira leva vantagem de 2 a 1 no histórico do confronto, mas foi a russa quem venceu o único duelo entre elas neste ano, a semifinal do WTA 500 de Abu Dhabi, em fevereiro.

É a primeira final de WTA 500 da carreira de Bia Haddad, a segunda da temporada - foi vice no WTA 250 de Cleveland no mês passado. Em cinco decisões que a brasileira disputou no Circuito Mundial de tênis, venceu três: o Elite Trophy de 2023, o WTA 250 de Brimingham de 2022 e a o WTA 250 de Nottingham de 2022. Nas duplas, Bia tem sets títulos em dez finais na WTA.

A final de Seul já garante a Bia subir quatro posições no ranking e figurar na 13ª posição na atualização da segunda-feira. Caso conquiste o título neste domingo, vai subir para a 12ª posição.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também