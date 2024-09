Bola de Ouro 2024: Vinícius Jr. e novidades marcam a lista de finalistas; confira

A revista France Football revelou nesta quarta-feira (04) os indicados à Bola de Ouro 2024, que premia os melhores da temporada 2023/24 na Europa. Entre os 30 indicados para ser o premiado está o brasileiro Vinicius Jr., do Real Madrid.

O vencedor será anunciado em uma cerimônia no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Além de Vini Jr. estão na lista Jude Bellingham, do Real Madrid, Phil Foden, do Manchester City, Harry Kane, do Bayern de Munique, Kylian Mbappé (ex-PSG e hoje no Real Madrid), entre outros.

A lista para a Bola de Ouro também marca a primeira vez sem Lionel Messi, que é o atual detentor da premiação.

A primeira lista divulgada foi a do Troféu Kopa, voltada para o melhor jogador sub-21 na temporada. O favorito é o espanhol Lamine Yamal, que atua no Barcelona. Mas tem brasileiro também, Savinho, destaque do Girona e atualmente no Manchester City, figura entre os indicados.

Em seguida, foi a vez do Troféu Yashin, para o melhor goleiro. Pela primeira vez não há brasileiros entre os atletas nomeados na categoria. A surpresa da lista é o sul-africano Ronwen Williams, campeão da Liga Africana com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

No páreo estão o ucraniano Lunin, vencedor da Champions League pelo Real Madrid, e o suíço Kobel, vice com o Borussia Dortmund, além do francês Maignan, do Milan, e do argentino Dibu Martínez, do Aston Villa, eleitos os melhores goleiros da Euro e da Copa América, respectivamente.

A categoria Técnico do Ano no masculino reserva um duelo entre o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid e o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City. Mas o destque decaí sobre Xabi Alonso, treinador do Bayer Leverkusen, que tirou a soberania do Bayern de Munique na Bundesliga.

Já os destaques na La Liga e na Bundesliga, Girona e Bayer Leverkusen, concorrem a Clube do Ano no futebol masculino, junto ao Real Madrid, Manchester City e Borussia Dortmund.

Ao todo, serão distribuídos 10 prêmios. Os mais importantes são a Bola de Ouro para o melhor jogador da temporada 2023/24 no masculino e no feminino. Na edição de 2023, as honrarias ficaram com Messi, que faturou pela oitava vez, e com Aitana Bonmatí.

Indicados à Bola de Ouro 2024:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Rúben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Dibu Martínez (Aston Villa)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Artem Dovbyk (Girona)

Toni Kroos (Real Madrid)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Dani Olmo (RB Leipzig)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Ademola Lookman (Atalanta)

Indicados ao Troféu Kopa:

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Karim Konaté (RB Salzburg)

Arda Güler (Real Madrid)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

João Neves (Benfica e PSG)

Mathys Tel (Bayern de Munique)

Savinho (Girona e Manchester City)

Lamine Yamal (Barcelona)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Indicados ao Troféu Yashin:

Diogo Costa (Porto)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Andriy Lunin (Real Madrid)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Giorgi Mamardashvili (Valencia)

Mike Maignan (Milan)

Unai Simón (Athletic Bilbao)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Yann Sommer (Inter de Milão)

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Indicados a Técnico do Ano (masculino):

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Luis de la Fuente (Espanha)

Gian Piero Gasperini (Atalanta)

Pep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentina)

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Clube do Ano (masculino):

Borussia Dortmund (Alemanha)

Girona (Espanha)

Bayer Leverkusen (Alemanha)

Real Madrid (Espanha)

Manchester City (Inglaterra)

Veja os prêmios que serão distribuídos:

Bola de Ouro (masculino), para o melhor jogador da temporada

Bola de Ouro (feminino), para a melhor jogadora da temporada

Clube do Ano (masculino), para o melhor time da temporada

Clube do Ano (feminino), para a melhor equipe da temporada

Troféu Kopa, para o melhor jovem da temporada

Troféu Yashin, para o melhor goleiro da temporada

Troféu Gerd Müller, para o artilheiro da temporada

Prêmio Sócrates, para iniciativas em projetos sociais

Técnico do Ano (masculino), para o melhor treinador da temporada

Técnico do Ano (feminino), para o(a) melhor treinador(a) da temporada

