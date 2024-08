Brasil brilha no Taekwondo e conquista ouro em Paris 2024

O segundo dia de disputas dos Jogos Paralímpicos Paris 2024 teve conquistas para o Brasil. Depois de três medalhas de ouro no atletismo, o país fechou a sexta-feira (30) no alto do pódio também no taekwondo, com Ana Carolina Silva.

Mesmo com a torcida contra, a brasileira venceu a francesa Djelika Diallo e garantiu o título na categoria até 65kg, em sua estreia nos Jogos Paralímpicos. Silvana Fernandes também subiu ao pódio, com o bronze na categoria até 57kg, ao derrotar a cazaque Kamilya Dosmalova.

A disputa pelo ouro foi acirrada. No último minuto, Ana Carolina conseguiu abrir quatro pontos de vantagem, fazendo com que a adversária fosse para cima, abrindo a guarda. A brasileira aproveitou o bom momento para aumentar a diferença no placar e depois só administrar até garantir a medalha por 13 a 7.

Depois da conquista, a brasileira puxou a sua rival e a técnica dela para comemorarem junto com ela e seu técnico.

