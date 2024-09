Brasil enfrenta o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa; veja onde assistir

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (10), desta vez contra o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e com mudanças.

Com Endrick como cara nova, o time de Dorival Jr. reencontra os paraguaios dois meses após a única vitória na Copa América, por 4 a 1, às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no Defensores del Chaco, em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026.

O jogo será transmitido pela TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Júnior. Já o Sportv transmitirá com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Lédio Carmona e Ricardinho.

A Seleção entra em campo para voltar a vencer duas partidas em uma Data Fifa depois de um ano. A última vez que isso aconteceu foi diante da Bolívia e do Peru na abertura das eliminatórias, em setembro de 2023.

O Brasil tem dez pontos nas Eliminatórias e ocupa a quarta colocação. Para subir na tabela, o time de Dorival precisa vencer e torcer para a Colômbia ser derrotada pela Argentina em casa. Já o Paraguai tem seis pontos e ocupa a sétima colocação, que dá uma vaga na repescagem.

As seleções já se enfrentaram 83 vezes, com retrospecto favorável ao Brasil: 50 vitórias, 22 empates e 11 duas derrotas.

