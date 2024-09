Brasil quebra recorde e termina as Paralimpíadas no top 5 do quadro de medalhas

Com 89 pódios, o Comitê Paralímpico Brasileiro fez história durante as Paralimpíadas de Paris deste ano, batendo recorde de títulos e ficando no top 5 do quadro de medalhas, com um total de 89 títulos.

Os paratletas levaram para casa 25 ouros – que quebra o próprio recordo brasileiro anterior, de 22 medalhas –, 26 pratas e 38 bronzes, com destaque para natação e o atletismo que, respectivamente, obtiveram 26 e 23 pódios na competição.

Com isso, o Brasil se consolida na competição, ficando atrás apenas da China (228 medalhas), Grã-Bretanha (124), Estados Unidos (105) e Países Baixos (56). Vale lembrar que o 4º colocado ficou à frente do Brasil apenas por conseguir 27 ouros.

