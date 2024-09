Brasil vence a Costa Rica e avança para as quartas do Mundial de futsal

Nesta terça-feira (24), a Seleção Brasileira de futsal entrou em quadra pela Copa do Mundo. Desta vez, contra a Costa Rica, os brasileiros venceram por 5 a 0.

O jogo foi válido pelas oitavas de final do torneio, e com a goleada, avançou para as quartas. Marcel, artilheiro do Mundial, Felipe Valério, Leandro Lino e Neguinho - duas vezes - marcaram para o Brasil. A Seleção Brasileira chegou a 32 gols e apenas dois sofridos até aqui na competição.

Os brasileiros voltam a jogar no domingo (29) às 8h30 (horário de Mato Grosso do Sul), contra o adversário que sairá do duelo entre Irã e Marrocos, na quinta-feira (26), às 8h30.

Provavelmente, a Seleção jogará sem o camisa 10 Pito, eleito recentemente o melhor jogador de futsal do mundo. Ele sentiu o músculo posterior da coxa direita na véspera da partida de hoje e não foi relacionado.

