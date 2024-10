Brasil x Argentina: Clássico sul-americano decide título do Mundial de futsal

A Copa do Mundo de Futsal do Uzbequistão vai ter um clássico como final: Brasil x Argentina.

Os países, que compõem uma das maiores rivalidades do esporte, vão decidir o título no próximo domingo (06), a partir das 11h (horário de Mato Grosso do Sul). A Globo e o Sportv transmitirão a grande final da Copa do Mundo de futsal ao vivo.

O ala brasileiro Arthur espera um jogo de muita entrega. As equipes já se enfrentaram sete vezes na Copa do Mundo, com o Brasil levando a melhor em seis oportunidades. No entanto, no último encontro, em 2021, a Argentina eliminou a seleção.

Para os jogadores brasileiros, a final ganhou um peso a mais por ser contra a Argentina. "Acho que os deuses do futsal colocaram esse jogo na final, um clássico desses, Brasil e Argentina numa final de Mundial, não tem jogo maior que isso. Vamos com tudo, pois o Brasil tem grandes chances de sair campeão", disse Pito.

A confiança também está no discurso dos jogadores comandados pelo técnico Marquinhos Xavier na véspera da grande final. "Espero que a gente consiga a vitória em cima deles na final. Isso é bom para o futsal sul-americano, os dois times disputando uma final de mundial. Estamos nos colocando no topo do futsal sul-americano", destacou o pivô brasileiro, Rafa Santos.

A seleção brasileira chega para a grande decisão com 100% de aproveitamento e a melhor campanha do torneio. A vaga na final veio após uma vitória em cima da Ucrânia por 3 a 2 na semifinal, enquanto a Argentina passou pela França com o mesmo placar.

