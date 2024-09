Brasileiro estreia no ONE Championship com derrota em 20 segundos de luta

Em Bangkok, na Tailândia, nesta sexta-feira (13), o brasileiro Eduardo "De Menor", do peso-leve, estreou no ONE Championship com uma derrota em apenas 20 segundos de luta.

No início do card do ONE Friday Fights 79, De Menor enfrentou o turco Dzhabir Dzhabrailov, que o nocauteou aos 20 segundos de luta e ainda recebeu um bônus no valor de 350 mil bahts, cerca de R$ 58,7 mil.

Com apenas 19 anos de idade e invicto em três lutas, o turco machucou o brasileiro com uma joelhada logo no seu segundo ataque. Ele seguiu dando muita pressão e mandou De Menor para lona com um direto de direita. No chão, o lutador do Brasil tentou se defender, mas Dzhabrailov deu um golpe que o apagou.

