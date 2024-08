Brasileiros brilham em grande estilo no UFC de Las Vegas

O UFC realizado neste sábado (24), em Las Vegas, nos Estados Unidos, teve um saldo positivo para os brasileiros. Três atletas do Brasil brilharam na noite do evento, com vitórias importantes.

Após Mairon Santos conquistar o título do reality The Ultimate Fighter e Tabatha Ricci passar pela experiente Angela Hill, Caio Borralho venceu o veterano Jared Cannonier na luta principal da noite.

Vindo de seis vitórias seguidas no UFC e ocupando a 12ª posição no ranking dos médios, Caio Borralho desafiou Jared Cannonier, nº 5 na categoria, após sua última luta, e o desafio foi aceito. Eles fizeram o combate principal da noite e levantaram o público do início ao fim.

A luta foi bem movimentada e o brasileiro quase definiu no final do quinto round. A disputa foi encerrada e Caio Borralho foi declarado vencedor por decisão unânime. "A gente estuda muito esse jogo, colocando toda nossa alma nisso. Treinamos muito, fazemos um ótimo trabalho com nossos treinadores. Estamos todos trabalhando por um sonho", disse o vencedor, que na sequência desafiou Dricus Du Plessis, campeão da categoria.

Na co-luta principal da noite, Tabatha Ricci e Angela Hill fizeram um duelo muito movimentado. Apesar de ser especialista no grappling (luta agarrada), a brasileira topou a trocação, pressionando sua adversária e atacando o tempo todo, vencendo na decisão unânime dos juízes.

Pela final do reality The Ultimate Fighter 32, no peso-pena, Mairon Santos teve uma grande atuação contra Kaan Ofli. O brasileiro dominou o duelo, demonstrando muita técnica em pé, castigando seu adversário. No segundo round, Mairon deu um cruzado de esquerda, nocauteando Ofli, e faturando o título.

"Eu não tenho palavras pra descrever, não sei se estou sonhando. É incrível. Tudo que eu trabalhei valeu a pena", comemorou.

No card preliminar, Josiane Nunes teve pela frente a brasileira radicada em Portugal, Jacqueline Cavalcanti e fez uma luta dura, mas acabou sendo derrotada por decisão dividida.

