Campeonato poliesportivo estudantil da Nescau acontece em Campo Grande neste sábado

Neste sábado (24) o Parque Ayrton Senna receberá a sexta etapa da Liga Nescau, o maior campeonato poliesportivo estudantil do país.

O evento, pioneiro em reunir modalidades adaptadas e não adaptadas em um único espaço, acontece das 8h às 16h, com entrada gratuita. Serão 13 práticas esportivas entre modalidades, desafios e oficinas, voltadas para crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos, com e sem deficiências.

As modalidades incluem atletismo (velocidade, salto e arremesso, tanto adaptado quanto não adaptado), futebol society e vôlei. As oficinas trarão jogos como foot table e uma versão gigante do Twister, enquanto os desafios contarão com atividades como cornhole, beach tênis e circuito chute ao gol.

As inscrições para a Liga já estão encerradas, mas o público é convidado a prestigiar os alunos participantes, além de conferir as novidades da marca Nescau e os estandes das empresas parceiras.

A Liga Esportiva Nescau foi fundada em 2015, com o objetivo incentivar a atividade física e promover os valores do esporte.

O Parque Ayrton Senna está localizado na Rua Jornalista Valdir Lago, nº 512, Conjunto Aero Rancho.

