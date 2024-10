Campo Grande sedia a 1ª edição da Copa Mercosul de Basquete; confira o calendário

Nesta quarta-feira (16), às 18h30, acontecerá a abertura da 1ª edição da Copa Mercosul de Basquete em Campo Grande, no Ginásio do Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte), que será um dos palcos dos jogos, junto ao Sesc Horto.

Os jogos estão acontecendo desde a manhã de hoje, e acontecerão até o próximo sábado (19), com entrada gratuita.

Ao todo, quatro equipes disputarão o título em três categorias (Sub-14, Sub-16 e Sub-18), sendo uma de Mato Grosso do Sul, duas do Paraguai e uma da Bolívia.

Confira o calendário de jogos:

Quarta-feira (16)

8h – Espica x Área (Cemte)

9h – Área 4 x Santa Cruz (Cemte)

10h – MS x Santa Cruz (Cemte)

14h – Área 4 x Santa Cruz (Sesc)

14h – MS x Espica (Cemte)

15h – Espica x Área 4 (Sesc)

15h – MS x Santa Cruz (Cemte)

16h – MS x perd. Jogo 1 (Sesc)

Quinta-feira (17)

8h – MS x Espica (Cemte)

9h – Santa Cruz x Área 4 (Cemte)

10h – MS x venc jogo 01 (Cemte)

14h – Santa Cruz x Espica (Sesc)

15h – MS x Área 4 (Sesc)

14h – Espica x Área 4 (Cemte)

15h – MS x Santa Cruz (Cemte)

16h – Área 4 x Santa Cruz (Cemte)

17h30 – Área 4 x MS 2 (Sesc)

18h30 – MS 1 x Sevilha (Sesc)

17h30 – MS 2 x Amambay (Cemte)

18h30 – MS 1 x Santa Cruz (Cemte)

Sexta-feira (18)

8h – Espica x Santa Cruz (Cemte)

9h – MS x perd jogo 4 (Cemte)

10h – MS x Área 4 (Cemte)

14h – Área x Santa Cruz (Sesc)

15h – MS x Espica (Sesc)

14h – Santa Cruz x Espica (Cemte)

15h – MS x Área 4 (Cemte)

17h30 – MS 1 x MS 2 (Sesc)

18h30 – Área 4 x Sevilha (Sesc)

17h30 – Amambay x Santa Cruz (Cemte)

18h30 – MS 1 x MS 2 (Cemte)

19h30 – MS x venc jogo 04 (Cemte)

Sábado (19)

8h30 – MS 1 x Área 4 (Sesc)

9h30 – Sevilha x MS 2 (Sesc)

8h30 – Santa Cruz x MS 2 (Cemte)

9h30 – MS 1 x Amambay (Cemte)

