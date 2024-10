Campo Grande sedia competição de base com olheiros de clubes nacionais

Campo Grande será palco da Base MS 2030 de Futebol, competição que reúne times de várias regiões, com a participação de olheiros de clubes nacionais.

O evento acontecerá no dia 12, separado em cinco categorias (Sub-09, Sub-10, Sub-11, Sub-12 e Sub-13). As equipes entram em campo em jogos de chave única, conforme o organizador Fernando Caneppele.

Nesta quarta-feira (09), serão disputadas as finais do Sub-13, com entrada gratuita no Estádio Ramão Pereira.

17h – Grêmio Santo Antônio x VEC

17h40 – Novo x TAAF

Durante a competição, Daniel da Silva Kamita (Cuiabá), Gésios Mike (Coritiba) e William Germano (Flamengo), que são olheiros, acompanharão os jogos para identificar possíveis talentos. "Eles vem pra captar talentos já no início, mesmo sendo menores tem a abordagem com a família de várias possibilidades", disse Fernando.

Confira o cronograma completo dos jogos clicando aqui.

