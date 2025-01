Campo-grandense concorre a gol mais bonito da terceira rodada da Copinha

O meia Mayke Ribeiro, do Coritiba, está concorrendo ao gol mais bonito da terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, após marcar um golaço de voleio aos 27 minutos do segundo tempo no jogo contra o Desportivo Brasil.

Natural de Campo Grande, Mayke, de 19 anos, foi o destaque do time na partida que terminou empatada em 2 a 2 e garantiu a classificação do Coritiba à segunda fase da competição.

O campo-grandense contribuiu diretamente para os dois gols do Coritiba, com uma assistência e o voleio que agora concorre ao Prêmio Dener, dado ao gol mais bonito da rodada.

A atuação do jogador foi decisiva para manter o time paranaense na briga pelo título da principal competição de base do futebol brasileiro.

Neste domingo (12), o Coritiba enfrentou o Capivariano pela segunda fase. Após empate no tempo regulamentar, a equipe paranaense levou a melhor nos pênaltis e avançou à terceira fase da competição.

Antes de defender o Coritiba, Mayke disputou a Copinha de 2024 pelo São Carlense e passou por equipes como Bangu e Fluminense. Pelo tricolor carioca, participou de torneios internacionais no Chile.

