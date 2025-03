Palmeiras e São Paulo se enfrentam em semifinal do Paulistão; saiba onde assistir

O Allianz Parque será o palco do grande clássico entre Palmeiras e São Paulo, que acontece nesta segunda-feira (10), às 20h35 (horário de Mato Grosso do Sul), pela semifinal do Campeonato Paulista.

O Palmeiras chega para o confronto com o moral elevado. Após uma classificação tranquila nas quartas de final, com uma vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, o time alviverde se prepara para mais uma semifinal.

O clube tem a chance de alcançar sua sexta decisão consecutiva no Paulistão, um feito impressionante para a equipe comandada por Abel Ferreira.

Do outro lado, o São Paulo tem a missão de superar os desafios de uma campanha mais turbulenta até aqui. Apesar de ter avançado para a semifinal, o Tricolor encontrou dificuldades na fase anterior, precisando de muito tempo para abrir o placar contra o Novorizontino, no Morumbi.

Sob o comando do técnico Luis Zubeldía, o São Paulo busca voltar à final do Campeonato Paulista após três anos sem chegar à decisão.

A partida terá a transmissão ao vivo na Max e Cazé TV. A arbitragem ficará a cargo de Flávio Rodrigues de Souza, com Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques como assistentes. João Vitor Gobi será o quarto árbitro e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral ficará responsável pelo VAR.

