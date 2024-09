Casos de racismo no futebol brasileiro sobem quase 40%

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Observatório da Discriminação Racial lançaram, nesta quinta-feira (26), o relatório anual sobre racismo referente a 2023.

O levantamento aponta que o número de incidentes racistas no futebol brasileiro subiu 38,77% na comparação com o ano anterior. Também foram contabilizados dados sobre manifestações de machismo, homofobia e xenofobia no esporte.

Em 2023, foram registrados 136 casos de injúria racial no futebol brasileiro, sendo que em 2022, foram 98. 104 aconteceram dentro dos estádios. Depois aparecem os casos na internet (19) e em outros espaços (13).

No total, somando denúncias de xenofobia, machismo e LGBTfobia, o número de casos de discriminação e preconceitos no futebol brasileiro chega a 195.

As informações foram apresentadas diante da plateia formada por dirigentes e funcionários da CBF, Conmebol, federações estaduais e dos clubes, além de personalidades negras. O relatório completo está disponível no site do Observatório de Discriminação Racial no Futebol.

Confira os números do relatório (Brasil e exterior):

Racismo: 136 no Brasil + 26 no exterior

Xenofobia: 13 no Brasil + 1 no exterior

Machismo: 8 no Brasil

LGBTfobia: 38 no Brasil

Ocorrências no futebol (Brasil)

Estádio: 104 de racismo, 31 de LGBTfobia, 3 de machismo, 9 de xenofobia (147 no total)

Internet: 19 de racismo, 4 de LGBTfobia, 3 de machismo (26 no total)

Outros espaços: 13 de racismo, 3 de LGBTfobia, 2 de machismo, 4 de xenofobia (22 no total)

Total: 136 de racismo, 38 de LGBTfobia, 8 de machismo, 13 de xenofobia (195 no total)

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também