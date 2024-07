China conquista a primeira medalha de ouro das Olimpíadas 2024

Saiu a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos Paris 2024! No início da manhã deste sábado (27), a China conquistou o ouro no tiro esportivo, na disputa mista da carabina de 10 metros de distância.

A Coreia do Sul, que perdeu para os chineses por 16 a 12, ficou com a prata. Um pouco antes, o Cazaquistão bateu a Alemanha por 17 a 5 e garantiu o bronze, detalhe é que essa foi a primeira medalha garantida desta edição das Olimpíadas.

A disputa nesta categoria de carabina é feita por pontos. A distância para o alvo, com 4,5cm de diâmetro e centro de 0,5mm, é de 10 metros de distância. Quanto mais perto do alvo, melhor a pontuação.

O tiro esportivo tradicionalmente distribui as primeiras medalhas dos Jogos. Em Tóquio, na edição de 2020, a chinesa Qian Yang, na disputa feminina da carabina 10 metros, levou o primeiro ouro.

A modalidade de tiro tem história no Brasil. Foi nela que o país conquistou o primeiro ouro, em 1920, na Antuérpia, na Bélgica, com o atleta Guilherme Paraense.

Chineses conquistam a primeira medalha de ouro em 2024 (Reprodução)

