Clubes da Séria A pedem a paralisação das competições durante a Copa América

Muitos jogadores, tanto que atuam no Brasil quanto os que jogam fora, são convocados pelas suas respectivas seleções para jogarem a Copa América. Em 2024, a competição acontecerá entre junho e julho, nos Estados Unidos, visto isso, nove times da Série A do Brasileirão pediram à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a paralisação dos torneios nacionais durante a disputa de seleções.

Um ofício foi enviado à CBF ontem (16), para formalizar o pedido. A ideia é encabeçada pelo Flamengo, Fluminense, Red Bull Bragantino, Botafogo, Vasco, Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo, sendo eles os clubes brasileiros que mais fornecem jogadores para as seleções.

A CBF afirma que o pedido pode ser negado por falta de datas para acontecerem os jogos dos campeonatos nacionais. Pode ocasionar também, mudança nas férias dos jogadores. O ofício está com o Diretor de Competições da confederação, Julio Avellar, mas ainda não há uma previsão para a resposta da entidade.

