Com campanha “Racha de Rua é Crime” a APPA realiza 3º etapa no sábado

Presidida por Niutom Ribeiro Chaves Junior a Associação de Pilotos Amadores de Automóvel Misto, de Competição, Motocicleta e Preparadores do Estado de Mato Grosso do Sul (APPA67), vem desde 2017 incentivando competições apenas no Autódromo de Campo Grande com a campanha “Racha de Rua é Crime”. A Área 67 integrada pelos amantes do automobilismo realizou no último domingo (31) na Afonso Pena ao lado do Parque das Nações Indígenas mais uma campanha de conscientização, além de divulgar a 3º etapa que acontece na manhã de sábado (6).

“Começamos mais uma de nossas campanhas com a intenção de tirar o povo da rua para competir somente do autódromo, temos um trabalho de conscientização”, explicou Niutom.

De acordo com Ribeiro, os pilotos que participam das competições entram numa contagem classificatória conforme a Lista67. Assim quem for o mais rápido das etapas se classificará a etapa nacional que acontece no dia 13 de julho na capital com a prova Armagedom – Disputa Brasileira das Listas. Já em novembro tem outra corrida na cidade de Londrina (PR).

“E nessas etapas de nível nacional o campeão ganhará uma premiação em dinheiro, em Campo Grande o valor do prêmio será de R$ 20 mil”, afirmou.

No evento deste fim de semana

Para quem gosta da velocidade, mas não corre pode ir até ao Autódromo Orlando Moreira, que fica na BR 262 saída para Três Lagoas, e acompanhar a 3º etapa. O valor da entrada é de R$ 20 com direito apenas de ficar nas arquibancadas ou R$ 50 com acesso também a pista. O presidente APPA67 espera uma média de público de mil pessoas.

Niutom Junior afirmou que qualquer pessoa pode participar das provas, não somente aqueles que possuem um carro preparado. A exigência é que o participante possua um capacete, cinto de segurança, calça jeans e camisa de mangas compridas. O valor para fazer parte da prova é de R$ 120 antecipado ou R$ 200 no dia do evento.

“A Área 67 veio exatamente para dar oportunidades às pessoas que gostam de velocidade e abrimos a espaço para todos. Qualquer um que tem um carro original e que queira acelerar no autódromo pode fazer a inscrição e assim poderá participar do evento”, disse.

“Estamos dando este espaço para que ninguém queira correr na rua e colocar a vida das pessoas em risco. E quem for pego realizando racha de rua essa pessoa nunca mais participará dos nossos eventos. E nós também denunciamos eventos ilegais, pois queremos um capital sem violência no trânsito”, alertou.

Junior disse ainda que na próxima etapa podem vir pilotos de Cuiabá (MT), que ainda não confirmaram presença, Dourados também poderá ter representantes da corrida do próximo sábado.

Para aumentar a segurança dos pilotos os organizadores da prova disponibilizarão de brigadistas (equipe de combate a incêndio) e ambulâncias.

Telefone de contato - (67) 99981 2893 – [email protected] – WWW.area67alista.com.br

