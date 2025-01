Com prêmio de R$ 50 mil, Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2025 é lançado na Capital

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A – Temporada 2025, foi lançado oficialmente durante a manhã desta terça-feira (19) pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), no Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Para a imprensa, o presidente interino da Federação, Estevão Petrallás, explicou que essa será a maior competição do futebol sul-mato-grossense de todos os tempos. Uma das promessas feitas por Petrallás é uma premiação de R$ 50 mil em dinheiro para o clube vencedor da competição. O segundo colocado receberia a quantia de R$ 30 mil. Essa é a primeira vez na história do futebol em Mato Grosso do Sul que os times podem ser premiados pela vitória com um calor em dinheiro.

“Esse seria um gancho para que a Federação possa começar a premiar as categorias de base, a Série B, na mesma modalidade. Então, esse pensamento de modernização, de inovação, com responsabilidade e experiência, é o que eu estou trazendo para o futebol do estado”, concluiu.

O secretário Estado de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda, destacou o recomeço do futebol no estado. “Eu acredito muito nesse novo momento do futebol em MS. Estamos desde 2015 a frente do esporte, conseguimos evoluir em diversas áreas e modalidades, passando por um momento de desenvolvimento impressionante, porém, não conseguimos ver evolução no futebol em 10 anos. Mas este é um novo momento, essa nova gestão, a união dos clubes e o apoio do governo do estado irá fazer a modalidade entrar em um novo momento em 2025”, disse.

Ao todo, 10 clubes irão participar do campeonato e receberão aporte de mais de R$ 1 milhão do governo do estado.

A competição - Na primeira fase, serão todos contra todos em jogos públicos e com pontos corridos. Os dois primeiros colocados avançam direto para as semifinais, enquanto isso, o terceiro, quarto, quinto e o sexto colocados, irão disputar as duas últimas vagas para a semifinal.

Tanto as semifinais quanto a grande final serão decididas em dois jogos. E para os campeões, além das vagas nas competições nacionais, irão receber ainda o prêmio em dinheiro da FFMS.

Os clubes são: Operário, Águia Negra, Aquidauanense, Corumbaense, Costa Rica, Coxim, Dourados, Ivinhema, Naviraiense e Pantanal.

Os primeiros jogos acontecem já no sábado (18). O primeiro confronto começa às 15h, no Estádio Mário Pinto, conhecido como Noroeste, em Aquidauana, onde o Aquidauanense recebe o Ivinhema.

Nas outras partidas da primeira rodada, também no sábado, o Operário enfrenta o Águia Negra, no Jacques da Luz, às 16h. Já o terceiro jogo será em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, às 20h. O time de Dourados vem para a Capital enfrentar o FC Pantanal.

No domingo (19), às 15h, dois jogos: Naviraiense e Corumbaense no Estádio Virotão e o Costa Rica enfrenta o Coxim no Estádio Noroeste, em Aquidauana, já que não pode jogar no Laertão nos dois primeiros jogos como mandante.

