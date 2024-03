Com Vini Jr. como capitão, Seleção Brasileira enfrenta a Espanha nesta terça

Após a vitória por 1 a 0 em cima da Inglaterra no último sábado (23), hoje (26) a Seleção Brasileira entra em campo para enfrentar a Seleção da Espanha no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, às 16h30 (horário de Mato Grosso do Sul). A equipe do Brasil vai estrear a nova camisa amarela.

A Espanha vem de derrota por 1 a 0 da Colômbia. Atualmente, o Brasil é quinto colocado no ranking de melhores seleções do mundo, enquanto os espanhóis ocupam a oitava posição. O jogo é um amistoso que preenche o calendário da Data FIFA.

Contra os ingleses, o capitão do Brasil foi Danilo, contra a Espanha será Vinicius Jr., jogador do Real Madrid que vem sofrendo constantes ataques racistas dentro do país.

O amistoso não terá a presença do VAR pode decisão da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), responsável pela organização do jogo, pois a entidade não acha necessário ter o árbitro de vídeo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não pôde contestar e teve que acatar a decisão.

Dorival Jr., técnico da Seleção Brasileira, testou duas formações diferentes, mas só vai anunciar a escalação minutos antes do início da partida. Mas já confirmou que Endrick, autor do gol que deu a vitória para o Brasil em cima da Inglaterra, começará no banco de reservas.

O jogo será transmitido pelo ge, TV Globo, GloboPlay e Sportv.

O último confronto entre as seleções foi vencido pela Seleção Brasileira por 3 a 0, na final da Copa das Confederações de 2013.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também