Conmebol define os grupos da Sul-Americana; veja o resultado do sorteio

Na noite desta segunda-feira (18), a Conmebol sorteou os integrantes dos oito grupos da 23º edição da Copa Sul-Americana. Nos potes haviam sete clubes brasileiros, o Corinthians, o Red Bull Bragantino, Athletico Paranaense, Internacional, Cruzeiro, Fortaleza e Cuiabá.

A fase de grupos inicia no dia 02 de abril, e terá a sua última rodada em 30 de maio. Os primeiros colocados dos grupos, após a fase inicial, estarão classificados para a próxima etapa. Já os que ficarem na segunda posição, disputarão uma repescagem com os terceiros colocados dos grupos da Libertadores, no playoff que antecede o mata-mata das competições, entre 16 e 25 de julho, em busca de uma vaga nas oitavas de final do torneio.

A final da Sul-Americana também já tem data definida. E será no dia 23 de novembro, em um jogo único. O local ainda não foi revelado.

Veja como ficaram os grupos:

GRUPO A

- Defensa y Justicia (ARG)

- Independiente de Medellín (COL)

- César Vallejo (PER)

- Always Ready (BOL)

GRUPO B

- Cruzeiro (BRA)

- Unión La Calera (CHI)

- Universidad Católica (CHI)

- Alianza (COL)

GRUPO C

- Internacional (BRA)

- Delfín (EQU)

- Belgrano (ARG)

- Real Tomayapo (BOL)

GRUPO D

- Boca Juniors (ARG)

- Fortaleza (BRA)

- Nacional Potosí (BOL)

- Sportivo Trinidense (PAR)

GRUPO E

- Athletico Paranaense (BRA)

- Danubio (URU)

- Sportivo Ameliano (PAR)

- Rayo Zuliano (VEN)

GRUPO F

- Corinthians (BRA)

- Boca Juniors (ARG)

- Racing (URU)

- Nacional (PAR)

GRUPO G

- Lanús (ARG)

- Metropolitanos (VEN)

- Cuiabá (BRA)

- Deportivo Garcilaso (PER)

GRUPO H

- Racing (ARG)

- Coquimbo Unido (CHI)

- Sportivo Luqueño (PAR)

- Red Bull Bragantino (BRA)

