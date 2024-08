Copa do Brasil 2024: Sorteio das quartas de final acontecem nesta terça

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) irá sortear na tarde desta terça-feira (20) os quatro confrontos válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Oito equipes sonham com o título da competição: Atlético-MG, Flamengo, São Paulo, Juventude, Athletico-PR, Bahia, Corinthians e Vasco.

O evento será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com transmissão da CBF TV, no YouTube, às 14h (MS). Além da definição dos confrontos, o sorteio decide os mandos de campo das partidas e o chaveamento até a final do torneio.

Pela vaga conquistada nas oitavas de final, cada equipe classificada tem direito a R$ 4,5 milhões. Já os oito clubes que ficaram pelo caminho (CRB-AL, Palmeiras, Goiás, Fluminense, Red Bull Bragantino, Botafogo, Grêmio e Atlético-GO), a R$ 3,4 milhões.

Ao longo da competição, quase 1,3 milhão de pessoas assistiram aos jogos nas arquibancadas dos estádios. Nesta temporada, a Copa do Brasil conta com recorde de premiação para os clubes participantes.

