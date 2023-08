Copa Sul-Americana: Situação do Corinthians deve ser definida nesta quinta

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

Após triunfar na ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana por 2 a 1, o Corinthians define sua situação na partida de volta contra o Newell's Old Boys (Argentina), nesta terça-feira (8) a partir das 21h30 (horário de Brasília) no estádio Coloso del Parque, em Rosário.

Mesmo com um empate, alvinegro garante a vaga nas quartas de final. Em caso de vitória dos argentinos por um gol de diferença o classificado será definido nas penalidades máximas. Já o Newell's Old Boys avança nos 90 minutos caso ganhe com dois ou mais gols de diferença.

Sem o meio-campista Renato Augusto, que não tem condições físicas para participar de todos os jogos, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá que fazer ao menos uma mudança na equipe titular do Corinthians.

A partida será transmitida pelo SBT e ESPN, que possui transmissão através do Star+. A Rádio Nacional transmite Newell”s Old Boys e Corinthians com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes.

