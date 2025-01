Copinha chega a 60 times classificados e 22 duelos definidos da segunda fase

Mais 13 times conquistaram a vaga para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira (10), quando 26 partidas foram realizadas. O Vasco, por exemplo, avançou com três empates.

Os resultados do dia definiram 14 duelos da segunda fase

Botafogo (1º do Grupo 1) x IAPE-MA (2º do Grupo 2)

Ponte Preta (1º do Grupo 1) x Votuporanguense (2º do Grupo 2)

São Paulo (1º do Grupo 11) x América-RN (2º do Grupo 12)

Juventude (1º do Grupo 12) x XV de Jaú (2º do Grupo 11)

Cruzeiro (1º do Grupo 13) x America-RJ (2º do Grupo 14)

Portuguesa (1º do Grupo 14) x Real Brasília (2º do Grupo 13)

Desportivo Brasil (1º do Grupo 15) x Bahia (2º do Grupo 16)

Capivariano (1º do Grupo 16) x Coritiba (2º do Grupo 15)

Audax-SP (1º do Grupo 17) x Votoraty (2º do Grupo 18)

Novorizontino (1º do Grupo 18) x Athletico-PR (2º do Grupo 17)

Santo André (1º do Grupo 27) x Vila Nova (2º do Grupo 28)

Falcon (1º do Grupo 28) x Corinthians (2º do Grupo 27)

Flamengo-SP (1º do Grupo 29) x Náutico (2º do Grupo 30)

Ibrachina (1º do Grupo 30) x Barra-SC (2º do Grupo 29)

Outros oito confrontos já eram conhecidos

Operário-PR (1º do Grupo 3) x Mirassol (2º do Grupo 4)

Criciúma (1º do Grupo 4) x Santa Cruz (2º do Grupo 3)

Guarani (1º do Grupo 5) x Bandeirante-SP (2º do Grupo 6)

Botafogo-SP (1º do Grupo 6) x Atlético-MG (2º do Grupo 5)

Ferroviária (1º do Grupo 7) x Vitória (2º do Grupo 8)

São José-RS (1º do Grupo 8) x Santos (2º do Grupo 7)

Água Santa (1º do Grupo 9) x Linense (2º do Grupo 10)

Fluminense (1º do Grupo 10) x CRB (2º do Grupo 9)

Além de Vasco, XV de Piracicaba, Marcílio Dias, Goiás e União Suzano, outros 11 times já classificados dependem dos resultados de sábado para saber o próximo adversário:

Palmeiras (Grupo 19)

Oeste (Grupo 19)

Sport (Grupo 20)

Referência-SP (Grupo 20)

Grêmio (Grupo 21)

Zumbi (Grupo 23)

Bragantino (Grupo 24)

América-MG (Grupo 26)

Sfera (Grupo 26)

Juventus (Grupo 31)

Ceará (Grupo 31)

Agora são 60 vagas preenchidas das 64 para o mata-mata. A definição das quatro restantes e também dos outros 10 confrontos sairá neste sábado (11), quando termina a primeira fase, com a realização de dez jogos.

Três grupos ainda estão com a disputa em aberto: 21 (uma vaga), 23 (uma) e 25 (duas).

O mata-mata já começa na sequência, com 16 jogos no domingo (12) e outros 16 na segunda-feira (13). A Federação Paulista de Futebol detalhou horários e locais das partidas de amanhã. Confira:

10h: Água Santa x Linense, em Tupã (Youtube Paulistão)

11h: Desportivo Brasil x Bahia, em Porto Feliz (Youtube Paulistão)

11h: Guarani x CA Bandeirante-SP, em Brodowski (Youtube Paulistão)

11h: Ferroviária x Vitória, em Cravinhos (sportv)

15h: Ponte Preta x Votuporanguense, em Santa Fé do Sul (Youtube Paulistão)

15h: São José-RS x Santos, em Araraquara (Cazé TV)

15h: Juventude x XV de Jaú, em Tietê (sportv)

16h30: Cruzeiro x América-RJ, em São Carlos (sportv)

17h: Criciúma x Santa Cruz, em Bálsamo (Youtube Paulistão)

18h: Capivariano x Coritiba, em Capivari (Youtube Paulistão)

18h30: Botafogo x Iape-MA, em Votuporanga (sportv)

19h: São Paulo x América-RN, em Jaú (Cazé TV)

19h30: Operário-PR x Mirassol, em Bálsamo (Youtube Paulistão)

21h: Botafogo-SP x Atlético-MG, em Franca (Cazé TV)

21: Portuguesa x Real Brasília, em Itapira (Youtube Paulistão)

21h30: Fluminense x CRB, em Lins (sportv)

