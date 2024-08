Corinthians anuncia contrato com centroavante Héctor Hernández

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (27), a contratação do atacante Héctor Hernández. Livre no mercado, o jogador assinou contrato com o Timão até dezembro de 2026. O espanhol é o sétimo reforço do Timão nesta janela.

Hernández ainda depende da regularização no BID para ter condições de entrar em campo nesta quinta-feira, contra o Juventude, pela Copa do Brasil.

Aos 28 anos, Héctor defendeu o Chaves, de Portugal, na última temporada e estava sem clube desde o fim da temporada europeia, no fim de junho.

"Quando chegou a notícia sobre o interesse do Corinthians, não tive dúvidas em nenhum momento. Era uma grande oportunidade para mim, de estar em um grande clube, um dos maiores do mundo, e estou muito motivado e quero dar muitas alegrias aqui. Estou muito agradecido por todo o apoio que estão me dando. Quero dar muitas alegrias à torcida", disse Héctor.

Héctor Hernández foi sugerido pelo Cifut (Centro de Inteligência do Futebol) e teve aprovação da comissão técnica de Ramón Díaz. Os números do centroavante agradaram, bem como as condições do negócio, mais baratas, por se tratar de um atleta livre de contrato.

Hernández esteve longe de ser a prioridade do Corinthians para o setor, mas entraves financeiros e a falta de boas opções no mercado fizeram o clube optar por um nome fora do radar.

Antes de avançar nas conversas com o espanhol, o Timão tentou outros atacantes, como Alex Arce, da LDU, Gonzalo Plata, do Al-Sadd, e Guido Carrillo, do Estudiantes.

Carreira

Héctor iniciou a carreira no Las Palmas e logo chamou a atenção do Atlético de Madrid, onde ficou sob contrato durante por sete anos e fez seis jogos, sendo apenas um deles pelo Campeonato Espanhol.

Sem espaço no Atlético, Héctor foi emprestado para cinco clubes durante o período em que foi contratado da equipe: Elche, Albacete, Málaga, Rayo Majadahonda e Fuenlabrada.

Durante a passagem por todos esses clubes, o centroavante atuou apenas na segunda e terceira divisões espanholas e em jogos pontuais da Copa do Rei, nunca conseguindo avançar por muitas fases.

No Chaves, de Portugal, o centroavante foi um destaques da equipe nas últimas duas temporadas, mesmo com o rebaixamento do time para a segunda divisão nacional no ano passado.

Ao todo, Héctor fez 58 jogos, 21 gols e duas assistências pela equipe, média de 0,41 gol por partida. O centroavante teve participação em quase metade dos gols marcados pelo Chaves ao longo do ano. Apesar disso, com o rebaixamento da equipe, não renovou o contrato.

