Corinthians conquista tetra da Copa do Brasil e vai à Libertadores

O Corinthians é o último campeão do ano no país do futebol. Com uma vitória por 2 a 1 para cima do Vasco da Gama, entre a tarde e a noite deste domingo, dia 21, no Maracanã, o time alvinegro conquistou a Copa do Brasil - a quarta na sua história, e de quebra, ainda conseguiu a vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América.

Yuri Alberto no primeiro tempo e Memphis Depay na segunda etapa, garantiram os dois gols para os comandados de Dorival Júnior. Por outro lado, o português Nuno Moreira anotou o único tento para os cruz-maltinos.

O time paulista conseguiu suportar uma pressão final por parte do Vasco na reta final da partida, que contou com confusão, bate-boca e tudo que uma final poderia proporcionar, além da emoção até o apito final.

O primeiro gol do jogo saiu dos pés de Yuri Alberto aos 16 minutos do primeiro tempo. Isso obrigou o time carioca a remar contra a maré e até que funcionou aos 41 minutos, quando o Nuno Moreira deixou tudo igual. Mas o banho de água fria aos mais de 65 mil vascaínos aconteceu na segunda etapa.

Um contra-ataque de manual, com direito a uma bela jogada de Breno Bidon, o atacante Yuri Alberto encontrou seu companheiro Memphis Depay sozinho na grande área, com o único trabalho: empurrar a bola para o fundo das redes. Dito e feito. O holandês anotou o segundo gol do clube alvinegro e deu números finais ao duelo.

Essa é a quarta vez que o Corinthians conquista a Copa do Brasil na sua história. Com a conquista, o time entra direto na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

