Esportes

Corinthians x Vasco: saiba onde assistir o primeiro jogo da final da Copa do Brasil

A primeira partida acontece na casa dos paulistas, na Neo Química Arena, às 20h30

17 dezembro 2025 - 18h23
Memphis Depay, atacante do CorinthiansMemphis Depay, atacante do Corinthians   (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Corinthians e Vasco da Gama iniciam nesta quarta-feira, dia 17, a disputa pelo título da Copa do Brasil de 2025. A primeira partida acontece na casa dos paulistas, na Neo Química Arena, às 20h30.

O time paulista chega na final após classificação sofrida diante do Cruzeiro, vencendo o primeiro jogo, perdendo o segundo e garantindo a classificação nos pênaltis. O mesmo cenário vale para os cariocas, que conseguiram, também nos pênaltis, a passagem para a final após ganhar nos pênaltis do Fluminense.

Onde assistir a PSG x Flamengo

TV aberta: TV Globo

TV fechada: SporTV,

Streaming: Premiere, Prime Vídeo

Youtube: Ge TV

