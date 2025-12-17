Corinthians x Vasco: saiba onde assistir o primeiro jogo da final da Copa do Brasil

Corinthians e Vasco da Gama iniciam nesta quarta-feira, dia 17, a disputa pelo título da Copa do Brasil de 2025. A primeira partida acontece na casa dos paulistas, na Neo Química Arena, às 20h30.
O time paulista chega na final após classificação sofrida diante do Cruzeiro, vencendo o primeiro jogo, perdendo o segundo e garantindo a classificação nos pênaltis. O mesmo cenário vale para os cariocas, que conseguiram, também nos pênaltis, a passagem para a final após ganhar nos pênaltis do Fluminense.
Onde assistir a PSG x Flamengo
TV aberta: TV Globo
TV fechada: SporTV,
Streaming: Premiere, Prime Vídeo
Youtube: Ge TVReportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Esportes
Goleiro reserva faz história, PSG vence Flamengo e conquista o Intercontinental
Esportes
Cruzeiro fecha com Tite até o fim de 2026
Esportes
Shopping transforma praça de alimentação em 'arquibancada' para finais das copas
Esportes
PSG x Flamengo: veja horário e onde assistir à final da Copa Intercontinental
Esportes
Com Raphinha fora do pódio, Dembélé é eleito melhor do mundo pela FIFA
Esportes
Ao lado de George, campo-grandense Saymon conquista etapa do Brasileiro de vôlei de praia
Esportes
Vasco vence o Fluminense nos pênaltis e garante vaga na final da Copa do Brasil
Esportes
Palmeiras conquista tetracampeonato paulista em final contra o Corinthians
Esportes
Prêmio Brasil Olímpico coroa Maria Clara e Caio Bonfim como destaques da temporada
Esportes