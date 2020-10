Cristiano Ronaldo está com Covid-19 e é dispensado da seleção portuguesa

Sarah Chaves, com informações do GE

Esportes Águia Negra enfrenta o líder do grupo e busca sua primeira vitória no Brasileiro

Esportes Águia Negra vence por 3 a 2 e assume a 3ª colocação do grupo A5 da Série D

Esportes Copa do Brasil: confira o duelo das oitavas de final

Esportes Águia Negra empata em 1 a 1 e segue no G-4 do grupo A5

Esportes Brasil enfrenta Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo nesta sexta

Esportes Em momentos distintos, Vasco e Flamengo se enfrentam no Brasileirão

Esportes Museu do Futebol faz exposição para homenagear os 80 anos de Pelé

A Juventus ainda não se manifestou oficialmente sobre a infecção de Cristiano Ronaldo, mas o jogador deve ser desfalque para Andrea Pirlo em pelo dois compromissos da equipe italiana. Ele não estará disponível diante do Crotone, pelo Campeonato Italiano, no próximo sábado, e contra o Dínamo de Kiev, na estreia na Liga dos Campeões, na terça-feira que vem.

Desta forma, o camisa 7 será o único desfalque nesta quarta-feira (14), para o técnico Fernando Santos no jogo contra a Suécia, pela Liga das Nações, em Lisboa.

De acordo com comunicado emitido nesta terça-feira (13), pela FPF, o jogador está assintomático e se sente bem, já se encontrando em isolamento. Na noite da última segunda, porém, ele postou uma foto em que todo o elenco da seleção estava reunido para jantar.

Geral Fisioterapeuta fala da importância da humanização no cuidado neonatal

Justiça Justiça do Trabalho reconhece jornada de motoristas da Eldorado semelhante à escravidão