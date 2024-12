Cuca é anunciado como novo técnico do Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou a contratação do treinador Cuca na tarde deste domingo (29), com contrato até o fim de 2026. O treinador substitui Gabriel Milito, que deixou o clube no início de dezembro.

Será a quarta passagem de Cuca pelo Atlético. Na primeira, em 2011, ele assumiu com a missão de tirar a equipe do risco de rebaixamento no Brasileirão e teve sucesso.

No ano seguinte, iniciou a montagem do elenco que faria história em 2013, quando conquistou a Libertadores. No fim da temporada, com anúncio durante o Mundial de Clubes, acertou a transferência para o futebol chinês. Foi ainda campeão mineiro em 2012 e 2013.

Voltou ao Atlético para uma épica campanha em 2021, com as conquistas do Brasileiro e da Copa do Brasil, além do Mineiro. Mais uma vez, anunciou a saída ao fim da temporada.

Somando as três passagens de Cuca pelo Atlético (2012/13, 2021 e 2022), foram 244 jogos, 134 vitórias, 55 empates e 55 derrotas, aproveitamento de 62,4%.

O último trabalho de Cuca foi no Athletico-PR. Dirigiu o time de Curitiba em 23 jogos, com aproveitamento de 66% dos pontos disputados e conquistou o título do Paranaense. No Furacão, Cuca somou 14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

