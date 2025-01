Daiane Muniz, árbitra de Três Lagoas, é indicada ao quadro da FIFA 2025

A árbitra sul-mato-grossense Daiane Muniz, natural de Três Lagoas - a 349 km de Campo Grande, foi indicada ao quadro de arbitragem da FIFA para a temporada de 2025.

A lista, divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), reúne árbitros centrais, assistentes e de vídeo (VAR) que atuarão em competições internacionais organizadas pela entidade.

A indicação é resultado de um rigoroso processo conduzido anualmente pela Comissão de Arbitragem da CBF, presidida por Wilson Seneme. Após a escolha, os nomes são enviados ao Comitê de Árbitros da FIFA, que realiza uma análise criteriosa antes da aprovação final.

Daiane já possui um currículo de destaque no cenário internacional. Ela integrou o trio brasileiro de arbitragem que apitou a final da Copa do Mundo Feminina Sub-17 e atuou na final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, entre Espanha e França.

Além disso, participou da cabine do VAR na disputa pelo bronze feminino entre Espanha e Alemanha.

