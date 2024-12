De Mato Grosso do Sul, ponteiro do Guarulhos volta ao Estado para jogo da Superliga

Neste sábado (7), Guarulhos e Campinas se enfrentam pela 9º rodada da Superliga Masculina de Vôlei no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande. A partida não é especial apenas pelo duelo em quadra, mas também pelo reencontro do ponteiro Deivid Mota, do Guarulhos, com o lugar onde iniciou sua trajetória no esporte.

Natural de Pedro Gomes, a 307 km de Campo Grande, cidade com pouco menos de 7 mil habitantes, Deivid foi descoberto ainda na adolescência durante um campeonato escolar e construiu uma carreira de destaque no Brasil e no exterior.

Deivid começou sua jornada no voleibol aos 13 anos, quando foi notado pelo técnico Luiz Alberto Antunes, o Melão, em um jogo interclasses.

Ele deixou Pedro Gomes para estudar e treinar em Campo Grande, recebendo apoio e moradia do técnico. Mais tarde, seguiu para o Banespa, em São Paulo, e passou por clubes como Maringá e Bento Vôlei, além de atuar em times da Grécia e França.

Ao retornar à capital sul-mato-grossense, o atleta reviveu memórias de sua juventude. “É muito nostálgico. Passamos pelo Círculo Militar, e eu lembrei das partidas que joguei ali. É emocionante estar de volta,” disse.

Aos 35 anos, ele aproveitou para revisitar as comidas típicas da região e encontrar amigos antigos colegas de quadra.

Do outro lado da rede estará o central Judson, do Campinas, também com raízes no Estado, embora não tenham jogado juntos em Campo Grande.

O jogo promete ser acirrado, com Deivid reconhecendo a força da equipe adversária, liderada por nomes como Bruninho e Adriano, mas destacando a determinação de Guarulhos em buscar a vitória. “Sabemos da qualidade do Campinas, mas vamos entrar focados para fazer o nosso melhor,” afirmou.

