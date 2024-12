De Três Lagoas, Vitória Barreto conquista bronze no arremesso de peso no Sul-Americano

A atleta sul-mato-grossense Vitória da Silva Barreto, de Três Lagoas - a 330 km de Campo Grande, garantiu a medalha de bronze no arremesso de peso durante o Campeonato Sul-Americano Sub-18, realizado em San Luis, na Argentina, entre os dias 6 e 8 de dezembro.

Com a marca de 14,22 metros, Vitória dividiu o pódio com outra brasileira e uma atleta do Equador. O Brasil encerrou a competição como campeão geral, com 343 pontos.

O treinador de Vitória, professor Reynaldo Abrão Camargo, celebrou a conquista e ressaltou a evolução do atletismo na região.

“Esses resultados reforçam a força do atletismo de Três Lagoas e a dedicação de nossos atletas e equipe técnica. Seguimos em frente, sempre em busca de novas conquistas”, disse.

