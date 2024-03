Desfalque peso 10 para a Argentina! Messi nÃ£o joga os amistosos de marÃ§o

A Seleção da Argentina enfrenta El Salvador na próxima sexta-feira (22), e a Costa Rica no dia 26 de março. Mas os atuais campeões do mundo estarão sem o comandante da equipe.

Nesta segunda-feira (18), foi anunciado que Lionel Messi não poderá jogar os dois amistosos por causa de uma lesão no tendão da perna direita. Por isso ele foi cortado da escalação.

A lesão aconteceu na vitória de 3 a 1 do Inter de Miami em cima do Nashville, na última quarta-feira (13), pela Concachampions. O argentino marcou um dos gols, e foi substituído no início do segundo tempo porque estava sentindo dor.

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, ainda não anunciou quem substituirá Messi nos dois jogos.

