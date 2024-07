Djokovic avança à semifinal de Wimbledon após desistência de Minaur

Novak Djokovic, segundo no ranking mundial, não precisou entrar na quadra para chegar à semifinal em Wimbledon. Nesta quarta-feira (10), ele avançou na competição após o australiano Alex de Minaur desistir da partida válida pelas quartas de final, devido a uma lesão no quadril.

O próprio australiano anunciou a desistência e o motivo. Ele sofreu o problema no final de sua vitória por 3 sets a 1 na quarta rodada sobre, o francês Arthur Fils, na segunda-feira (08). Quando Minaur se lesionou ao acertar um forehand no match point.

Com o “descanso” nas quartas de final, Djokovic aguarda agora o vencedor do confronto entre o italiano Lorenzo Musetti e o norte-americano Taylor Fritz, que se enfrentam nesta quarta-feira.

Djokovic enfrentará o próximo concorrente na sexta-feira (12), partida será válida pela semifinal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também