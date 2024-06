Dois são presos por tentar extorquir família de Michael Schumacher

A família do ex-piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, foi alvo de chantageadores nesta semana. A polícia alemã efetuou a prisão de dois homens, na última quinta-feira (20), que tentaram extorquir os familiares do heptacampeão mundial da F1.

Segundo o jornal BILD, os dois homens foram levados para o tribunal de Wuppertal, cidade a 530 km da capital alemã, Berlim. Os criminosos são acusados de tentar extorquir a família Schumacher. Caso sejam condenados, a pena pode chegar a cinco anos de reclusão.

Essa não é a primeira ameaça sofrida pela família de Schumacher. Em 2017, um homem foi preso após pedir 900 mil euros à família de ex-piloto para não assassinar os dois filhos dele, Mick e Gina-Maria.

Em maio deste ano, a família foi indenizada em 200 mil euros, cerca de R$ 1,1 milhão, por uma entrevista falsa atribuída ao ex-piloto, que foi publicada pela revista alemã Die Aktuelle, em abril de 2023. A publicação expôs uma foto do alemão na capa da edição de abril, alegando ter feito "a primeira entrevista" com ele desde o seu acidente de esqui na França em 2013.

