Família de Schumacher ganha processo contra revista que simulou entrevista com o ex-piloto

Em abril, a revista alemã Die Aktuelle publicou uma “entrevista” com o heptacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher, gerada por inteligência artificial. O que fez a família do ex-piloto processar o veículo de comunicação.

A família Schumacher ganhou o processo, e receberá uma indenização de 200 mil euros, cerca de R$ 1,1 milhão. O editor-chefe da publicação foi demitido.

Vale lembrar que o ex-piloto não faz aparições públicas desde o seu acidente com esqui, em dezembro de 2013.

Relembre o caso:

Schumacher estava com o filho Mick, perto de Méribel, uma estação de esqui na França. O alemão, então com 44 anos, estava numa área não autorizada quando caiu e bateu a cabeça numa pedra, e ficou em coma.

Em 2014, Schumacher foi retirado do estado de coma. Três meses depois, em junho, o alemão foi transferido do hospital de Grenoble, na França, para o hospital de Lausanne, na Suíça.

No mesmo ano, ele saiu do hospital suíço para sua casa, na comuna de Gland, no mesmo país. Segundo o jornal britânico, The Telegraph, o ex-piloto estava numa cadeira de rodas e com problemas de memória.

Em 2016, o advogado da família, Felix Dahm, disse em uma sessão em tribunal que o alemão não consegue caminhar. A última informação sobre o estado de saúde de Schumacher foi dada em 2019, quando o jornal francês Le Parisien, noticiou a entrada dele em um hospital em Paris para um tratamento cardiovascular.

O responsável pelo procedimento foi o cirurgião Phillippe Menasché e sondou-se a possibilidade de Schumacher passar por um procedimento com células-tronco. Em nota, a equipe médica disse que o alemão estava “consciente”.

Desde então, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do ex-piloto.

Michael Schumacher tem, atualmente, 54 anos. O ex-piloto teve notória carreira na Fórmula 1 em dois períodos: 1991 a 2006 e 2010 a 2012. Ele conquistou sete títulos mundiais, sendo eles em 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também