Dorival Jr. convoca Alex Telles e Dodô para os lugares de Vanderson e Arana

Eliminatórias: Brasil não joga bem e só consegue empate com a Venezuela

A Seleção Brasileira empatou com a Venezuela em 1 a 1, na partida realizada nesta quinta-feira (15). Na partida, Vanderson levou cartão amarelo ainda no primeiro tempo e, assim, ficou suspenso para o confronto contra os uruguaios na próxima terça-feira (19). Já Guilheme Arana sofreu uma entorse no tornozelo direito em treinamento e ainda está em processo de recuperação.

Por isso, os laterais Alex Telles, do Botafogo, e Dodô, da Fiorentina , da Itália, foram convocados pelo técnico Dorival Jr. para defender a Seleção Brasileira contra o Uruguai, no último compromisso da equipe em 2024.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que os dois jogadores se apresentarão à Seleção ainda nesta sexta-feira (15), em Salvador, onde a delegação desembarcou pela manhã.

A Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai na terça, em Salvador, às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul). Neste momento, o Brasil é o terceiro colocado nas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, com 17 pontos, mas pode terminar a rodada em quarto lugar, dependendo do resultado do duelo entre os uruguaios e os colombianos, nesta sexta.

