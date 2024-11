Dorival Jr. revela escalação para enfrentar a Venezuela; confira

Saiba Mais Esportes Dorival revela jogadores que enfrentarão Venezuela e Uruguai; veja a convocação

A Seleção Brasileira entrará em campo amanhã (14), às 17h (horário de Mato Grosso do Sul), contra a Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E Dorival Jr. confirmou, nesta quarta-feira (13), a escalação para enfrentar os venezuelanos.

A única novidade é o retorno de Vini Jr. à titularidade. O jogador do Real Madrid estava lesionado, e foi subtituído pelo parceiro de equipe, Rodrygo. "Está mantida a equipe que iniciou a partida anterior com a entrada do Vini no lugar do Rodrygo", disse Dorival Jr.

A Seleção Brasileira chegou a Belém, no Pará, na última segunda-feira (11), e Dorival Jr. já estava com a ideia de não mexer na escalação. Para o treinador, o momento é de dar sequência e valorizar o que tem dado certo.

Desta maneira, o Brasil entra em campo no estádio Monumental de Maturín com Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr, Igor Jesus e Savinho.

Veja os convocados para a Seleção Brasileira:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Léo Ortiz (Flamengo)*, Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal)*, Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)

