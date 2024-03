Dorival JÃºnior estreia na seleÃ§Ã£o em duelo contra a Inglaterra

O técnico Dorival Júnior estreia na seleção brasileira neste sábado, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), em um duelo bastante complicado contra a Inglaterra, no estádio de Wembley. Esse é um dos dois amistosos que o treinador pela frente contra europeus.

Em entrevista coletiva concedida na última sexta-feira (22), o novo comandante da equipe canarinho afirmou que o confronto com a Inglaterra tem um significado especial. Ele também ressaltou a falta de tempo para treinar os jogadores.

Diante da Inglaterra o Brasil deve entrar em campo com uma equipe renovada, que deve contar com um trio de meio-campistas que atuam no futebol da Inglaterra e com um ataque formado por atletas que defendem equipes da Espanha: Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vincius Júnior, Rodrygo e Raphinha.

Já para a Inglaterra o jogo com o Brasil é visto como parte da preparação para a próxima edição da Eurocopa. A seleção inglesa não contará com o astro Harry Kane, machucado.

Com a ausência de Kane, uma possível escalação da Inglaterra é: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Chiwell; Palmer, Rice, Foden, Rashford e Bellingham; Watkins.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também