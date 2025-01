É dia de Champions! Barcelona e Liverpool jogam de olho na liderança

Tinha tudo para ser uma terça-feira (21) bastante normal na vida das pessoas, mas para os amantes do futebol, hoje é dia de Champions League, com direito a Liverpool e Barcelona entrando em campo - contra rivais diferentes - na busca da liderança da competição pela 7° rodada, a penúltima da primeira fase.

Os Reds, que estão na liderança com 18 pontos, recebe o Lille em Anfield, enquanto o Barça, vice-líder com 15 pontos, visita o Benfica no Estádio da Luz.

Mas não é apenas os dois clubes, líder e vice-líder, respectivamente, que estarão jogando nesta tarde pelos estádios europeus.

Há também a promessa de um jogão entre Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid, duelo que envolve dois treinadores de geração: Xabi Alonso contra Diego Simeone.

Nesta rodada, serão 9 jogos com dois horários diferentes: às 13h45 e 16h, ambos pelo horário de Mato Grosso do Sul.

Veja quais são os jogos e os horários:

13h45 - Mônaco x Aston Villa

13h45 - Atalanta x Sturm

16h00 - Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen

16h00 - Benfica x Barcelona

16h00 - Liverpool x Lille

16h00 - Estrela Vermelha x PSV

16h00 - Club Brugge x Juventus

16h00 - Bologna x Borussia Dortmund

16h00 - Slovan Bratislava x Stuttgart

