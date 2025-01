É oficial! João Fonseca entra para o Top 100

Nesta segunda-feira (27), a ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) atualizou o ranking mundial e oficializou o brasileiro João Fonseca, de 18 anos, na 99ª posição, consolidando o tenista entre os 100 melhores do mundo.

A conquista ocorre após uma sequência de resultados expressivos, incluindo o título do Next Gen Finals e do Challenger de Camberra, além de uma campanha marcante no Austrália Open.

Fonseca é o brasileiro mais jovem a entrar no top-100 desde a criação do ranking, em 1973. Com 18 anos, 5 meses e 6 dias, ele supera Cássio Motta, que alcançou o feito aos 19 anos, e Gustavo Kuerten, que o conseguiu com 19 anos e 11 meses.

Agora, o Brasil conta com três representantes no top-100 masculino, algo que não ocorre desde 2017. Além de Fonseca, Thiago Wild ocupa a 76ª posição, e Thiago Monteiro está em 100º. No feminino, Beatriz Haddad Maia subiu para a 16ª colocação.

"Agora estou no Top 100, furei essa barreira, mas sempre com o pensamento de querer mais. Quero trabalhar para realizar o grande sonho de ser o número 1 do mundo e vencer um Grand Slam", afirmou Fonseca.

Com 600 pontos somados, Fonseca é o 27º brasileiro na história a figurar no top-100 do ranking da ATP.

Joao Fonseca continues his meteoric rise



The 18-year-old is the youngest Top 100 player since Carlos Alcaraz in October 2021!#OnTheRise | @atptour pic.twitter.com/hJhm7TPsnk — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) January 27, 2025

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também