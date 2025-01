'Faltou um pouquinho de experiência', diz Fonseca após eliminação no Australian Open

O tenista João Fonseca, de 18 anos, lamentou a queda na segunda rodada do Australian Open para o italiano Lorenzo Sonego, mas avaliou positivamente sua participação e explicou que talvez tenha faltado um pouco mais de experiência no quinto e derradeiro set da partida.

"Hoje faltou um pouquinho de experiência no final, eu diria. Sei que o Lorenzo é um ótimo jogador, intenso, está no circuito há um bom tempo. Hoje teve um pouquinho mais de expectativa da minha parte, nervosismo bateu, dei meu melhor, primeira vez jogando cinco sets. Feliz com a forma que lutei, que aguentei e seguir trabalhando para estar mais preparado nesses momentos, para que nesses jogos em que as coisas não estão dando certo, arrumar uma maneira de sobressair. Mas muito feliz de, mesmo não estar jogando meu melhor, conseguir fazer 5 sets com um jogador top 50 do mundo", disse em entrevista à ESPN Brasil.

Fonseca também comentou que sentiu mais confortável quando conseguiu empatar a partida, arriscando em algumas jogadas, mas ficou valorizou sua trajetória em seu primeiro Grand Slam, mesmo sem conseguir desempenhar o seu melhor tênis.

"Um jogo muito duro, um detalhe ali no 5º set, mas feliz com a forma que lutei, apesar de não ter jogado meu melhor o jogo inteiro, não ter conseguido jogar meu jogo, agressivo, indo para as bolas. Na verdade, no 2º e no 3º sets estava muito tenso, difícil de jogar, ele (Sonego) também aumentou o nível. No 4º e no 5º consegui me soltar melhor no jogo, subir mais a rede, ser mais agressivo", analisou.

O próximo desafio será o Challenger de Quimper, na França, que começa na próxima terça-feira (21) e vai até o outro domingo (26). Fonseca está inscrito, mas ainda não confirmou participação por conta da logística de viagem entre Austrália e França. A meta para 2025 é continuar em alta e disputar os principais torneios do circuito.

"Eu penso grande, quero jogar os maiores torneios do mundo, quero jogar chave principal dos Grand Slams, as principais do Masters 1000 também. Quero viver o circuito profissional, dos jogadores top 50, quero subir cada vez melhor no ranking. Mas ao mesmo quero curtir meu segundo ano como profissional, defendendo pontos, buscando experiência e cada vez mais evoluindo como jogador e como pessoa também".

