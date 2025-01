Bia Haddad avança e João Fonseca cai no Australian Open

O tenista João Fonseca está eliminado do Australian Open, após perder para o italiano Lorenzo Sonego nesta quinta-feira (16). Em jogo que foi para o quinto ser, a revelação brasileira sofreu revés por 3 a 2, com parciais de 6/7 (6), 6/3, 6/1, 3/6 e 6/3.

Foram quase 4 horas de duração de partida entre o brasileiro e o italiano. Fonseca saiu na frente, mas levou a virada e forçou o último set.

Porém, Sonego conseguiu se impor mesmo diante o cansaço do duelo e fechou o set derradeiro.

Por outro lado, Bia Haddad, horas antes, conquistou uma vitória importante ao superar a russa Erika Andreeva por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em um jogo bastante tranquilo.

Com o triunfo sobre Andreeva, Beatriz agora iguala o melhor desempenho da carreira no Aberto da Austrália ao chegar na 3ª rodada, que ela alcançou pela primeira vez no ano passado quando foi eliminada por Maria Timofeeva

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também