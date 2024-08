Edival Pontes conquista medalha de bronze no taekwondo

Edival Pontes, o Netinho, conquistou, nesta quinta-feira (08), mais um bronze para o Brasil, agora na categoria até 68kg do taekwondo nos Jogos Olímpicos Paris 2024.

O brasileiro de 26 anos foi bem nas duas lutas decisivas no Grand Palais e faturou a medalha ao bater o espanhol Javier Pérez Polo na disputa do terceiro lugar. Logo antes, na repescagem, ele havia vencido turco Hakan Reçber, quem o eliminou em Tóquio 2020.

"Eu estava muito confiante de que quem passasse ali naquela primeira luta iria até a final. Nos mantivemos concentrados, confiamos no jordaniano (Zaid Kareem), que é um fenômeno do taekwondo e que chegaria na final. Graças a Deus a gente conseguiu. Lutei com o turco, para quem eu tinha perdido em Tóquio, então teve também essa revanche, e está sendo muito especial esse bronze", disse Netinho.

O atleta cumpriu sua segunda participação em Jogos Olímpicos e somou duas vitórias e uma derrota em Paris 2024. Ele estreou perdendo para o jordaniano Zaid Kareem, nas oitavas, mas a classificação do algoz para a final manteve Netinho no páreo. Duas lutas o separavam do pódio, e o brasileiro buscou.

Também nesta quinta, Maria Clara Pacheco foi eliminada nas quartas de final na categoria até 57kg. A brasileira de 21 anos caiu diante da chinesa Luo Zongshi, número 1 do mundo, por 2 rounds a 1, de virada.

