Em busca da inclusão: 'Bike Ata' acontece hoje na Praça Ary Coelho

A 1ª edição do Bike Ata acontece neste sábado (11), em Campo Grande. Em um passeio de bicicletas pela principal Avenida da Capital, o evento contará com diversos ciclistas de diferentes grupos participantes.

O ponto de encontro será na Praça Ary Coelho, localizada na Av. Afonso Pena, na região Central da Cidade, às 14h30. Já o ponto de chegada será na Prefeitura de Campo Grande, também localizada na Av. Afonso Pena.

Ao JD1, um dos organizadores do Bike Ata, Léo Matos, detalhou o trajeto que será feito durante o passeio. "Passaremos pela Rua 14 de Julho, subindo a Rua Marechal Rondon, depois a Rua 13 de maio, e então iremos pela Av. Afonso Pena até a Prefeitura", disse ele.

Segundo Léo, "o intuito do evento é mais respeito, a segurança dos ciclistas, e investimentos para este setor. É a conscientização em defesa e proteção dessa classe", ressaltou o ciclista.

Para o passeio é esperado um público estimado em mil participantes e apoiadores da causa. "Venha, traga sua família e amigos. Juntos somos mais fortes. Será uma manifestação totalmente pacífica!".

Serviço

Bike Ata;

Sábado (11);

Às 14h30;

Ponto de encontro - Praça Ary Coelho;

