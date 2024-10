Em Mato Grosso, Memphis Depay ganha cocar de pequeno torcedor em Cuiabá

Cuiabá e Corinthians se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira (28), às 18h (horário de MS), na Arena Pantanal, em Mato Grosso. Mas o que chamou a atenção foi o presente diferente dado ao novo ídolo da fiel Memphis Depay: um cocar. O instagram oficial da equipe paulista fez a postagem.

O presente foi dado pelo pequeno torcedor do Timão, Guilherme, de apenas 9 anos.

A ideia era presenteá-lo com algo que representasse a cultura mato-grossense e, claro, com as cores do Corinthians. A família foi ao Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, encontrar os jogadores, mas por conta da multidão que estava no local, não foi possível entregar o presente. Até que conseguiram conversar com a assessoria do clube paulista. O Guilherme deu entrevista para a TV do time e, por fim, conseguiu entregar o presente ao craque.

A expectativa da torcida, e principalmente de Guilherme, é que o cocar traga sorte para o Timão.

Guilherme com o irmão João Victor - Foto: Arquivo Pessoal

O craque

Memphis Depay é um futebolista neerlandês que atua como atacante ou ponta-esquerda. Nascido em 13 de fevereiro de 1994, em Moordrecht, na Holanda, Depay começou sua carreira no PSV Eindhoven e, posteriormente, jogou pelo Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid.

Atualmente o o jogador do Corinthians representa a seleção dos Países Baixos (Holanda) pela qual jogou mais de 80 partidas e marcou mais de 40 gols. Jogou a Copa do Mundo de 2022 e da Eurocopa de 2020.

Algumas conquistas de Memphis Depay incluem: Campeão da Eredivisie (2014-15); Campeão da Copa da França (2019-20); Campeão da Copa do Rei (2020-21); Artilheiro da Copa do Mundo de 2022.

