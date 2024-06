Empresário começa a trabalhar na saída de Gabigol do Flamengo

Gabigol recusou a oferta de renovação contratual oferecida pelo Flamengo. Com isso, a permanência do atacante no clube para a próxima temporada segue incerta, e aumentam os rumores de sua ida para o Palmeiras.

A nova proposta rubro-negra foi uma renovação por um ano. Além disso, o jogador receberia um aumento salarial de 50%. No entanto, o agora camisa 99 não aceitou, estagnando o negócio.

Na última quinta-feira (27), em entrevista ao canal 'Fala, João Guilherme', o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou sobre uma possível saída do atacante. O mandatário deixou claro que o clube não entrará em leilão. Caso Gabigol tenha uma oferta superior, a saída será o caminho.

"Flamengo já fez oferta, agora depende dele. Ele pode dizer que a oferta não atende a ele. É um direito dele, é profissional. A partir de 1º de julho pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Faltam poucos dias inclusive. Mas assim, o que ele tinha de expectativa em cima de valores e de prazo de contrato, o Flamengo não aceitou", disse Landim.

Com isso, em entrevista ao Seleção Sportv, o empresário de Gabigol, Júnior Pedroso, afirmou que o atacante está de saída do Flamengo.

Pela primeira vez, o agente deixou claro que ele e seus sócios estão trabalhando no próximo clube de Gabigol. Ele ainda externou a insatisfação com o fato de a negociação com o Flamengo ter sido tratada de forma pública por Landim nos últimos meses.

Ainda na entrevista, o empresário falou sobre os rumores de negócio entre Gabigol com o Corinthians. E afirmou que em nenhum momento abriu negociação com o clube de São Paulo, porque estavam respeitando o acordo que tinham com o Flamengo.

Diante da situação, Pedroso revelou ter ouvido do Corinthians que o Flamengo quem tentava construir uma negociação para vender Gabigol ao Alvinegro.

Agora, Pedroso afirma que, depois de várias tentativas de contatos com o Flamengo, voltou a conversar com o clube em abril. Como não viu interesse da instituição na renovação, sentiu-se à vontade para começar a pensar no futuro de Gabigol fora do Rubro-Negro.

