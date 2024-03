Endrick marca e Brasil derrota Inglaterra na estreia de Dorival

Na estreia do técnico Dorival Júnior, o Brasil conseguiu vencer a Inglaterra pelo placar de 1 a 0, graças ao gol do atacante Endrick já no final da segunda parte. O duelo aconteceu durante a tarde deste sábado (23), no estádio de Wembley.

Esse foi o primeiro gol do jogador do Palmeiras com a camisa da seleção brasileira. A equipe atuou de uniforme azul e todos os jogadores traziam na camisa um selo em homenagem a Zagallo, que faleceu em janeiro de 2024.

A partida também marcou a estreia de sete jogadores na Seleção: o goleiro Bento, os zagueiros Fabrício Bruno e Beraldo, o lateral Wendell, os volantes João Gomes e Pablo Maia e o atacante Savinho.

O gol saiu aos 34 minutos, após um desarme no meio de campo, Andreas Pereira lançou Vinícius Jr, que avançou e completou para o gol. Mas a bola bateu num zagueiro e sobrou livre para Endrick marcar.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (26), quando enfrenta a Espanha no estádio Santiago Bernabéu.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também