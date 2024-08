Equipe mista de vôlei de praia do Estado conquista vice-campeonato nos JUBs

De 19 a 26 agosto, a equipe mista de vôlei de praia de Mato Grosso do Sul, formada por universitários, esteve na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, participando dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs).

Na modalidade 4x4 misto, onde a equipe é formada por dois meninos e duas menina, o time do Estado chegou pela primeira vez a uma final, e enfrentaram o Ceará.

A equipe sul-mato-grossense perdeu a final e ficou com a segunda colocação no torneio de vôlei de praia.

